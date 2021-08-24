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Костюк пробилась в четвертьфинал в Чикаго
Марта идет дальше
Третья ракетка Украины Марта Костюк во втором круге турнира WTA 250 в Чикаго обыграла эстонку Кайю Канепи (6:2, 6:3). Матч продолжался 1 час и 33 минуты.
Костюк сделала 4 брейка, а на своей подаче отыграла 8 из 9 брейк-поинтов. Также на счету киевлянки 4 эйса при 6 двойных ошибках.
За счет победы над Канепи Костюк в онлайн-версии рейтинга WTA поднялась на рекордную в карьере 54-ю позицию.
Следующей соперницей Костюк в Чикаго станет 88-я ракетка мира Варвара Грачева, которую украинка два месяца назад обыграла на Ролан Гаррос.
Элина Свитолина матч второго круга на WTA Chicago Women's Open проведет не ранее 23:30 по киевскому времени.
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