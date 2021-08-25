US Open. Цуренко и Марченко вышли в полуфинал квалификации, Стаховский выбыл

Леся Цуренко в первом раунде квалификации Открытого чемпионата США за 2 часа и 3 минуты обыграла Эллен Перес из Австралии (7:5, 7:6) и вышла на вторую сеяную Анну-Каролину Шмидлову, которая в рейтинге WTA занимает 92-е место.

Илья Марченко на старте американского Шлема в трех сетах драматично выбил немца Тобиаса Камке (3:6, 7:6, 6:2). В концовке второй партии Марченко при счете 5:6 отыграл на приеме три матч-бола, сделал обратный брейк и окончательно завладел инициативой. В полуфинале квалификации Марченко сыграет со 192-й ракеткой мира Иржи Лехечкой.

Сергей Стаховский в первом раунде квалификации US Open проиграл 19-летнему Зейну Хану (6:4, 5:7, 3:6), а Катарина Завацкая не справилась с полячкой Урсулой Радваньской (3:6, 5:7).

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