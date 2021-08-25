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Свитолина из-за непогоды не доиграла матч в Чикаго

Теннис
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Свитолина из-за непогоды не доиграла матч в Чикаго

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA 250 в Чикаго накануне начала матч с 80-й ракеткой мира Фионой Ферро. Теннисистки провели на корте 47 минут, после чего при счете 4:4 матч был перенесен из-за сильного ветра.

До перерыва Свитолина и Ферро сделали по три брейка. Также украинка выполнила 2 эйса и совершила 3 двойных ошибки.

Матч между Свитолиной и Ферро возобновится сегодня ориентировочно в 20:30 по киевскому времени.

В случае победы Элина Свитолина в четвертьфинале в Чикаго сыграет с француженкой Кристиной Младенович.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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