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Свитолина из-за непогоды не доиграла матч в Чикаго
Продолжит сегодня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA 250 в Чикаго накануне начала матч с 80-й ракеткой мира Фионой Ферро. Теннисистки провели на корте 47 минут, после чего при счете 4:4 матч был перенесен из-за сильного ветра.
An unsettled backstop for an unsettled service game for Fiona Ferro. Breaks akimbo in Chicago right now. Elina Svitolina to serve up 4-3 first set as the wind picks up. pic.twitter.com/w5nDtbs7ry— Chicago Tennis Racketeer (@TennisRacketeer) August 24, 2021
До перерыва Свитолина и Ферро сделали по три брейка. Также украинка выполнила 2 эйса и совершила 3 двойных ошибки.
Матч между Свитолиной и Ферро возобновится сегодня ориентировочно в 20:30 по киевскому времени.
В случае победы Элина Свитолина в четвертьфинале в Чикаго сыграет с француженкой Кристиной Младенович.
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