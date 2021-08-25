Свитолина из-за непогоды не доиграла матч в Чикаго

Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA 250 в Чикаго накануне начала матч с 80-й ракеткой мира Фионой Ферро. Теннисистки провели на корте 47 минут, после чего при счете 4:4 матч был перенесен из-за сильного ветра.

An unsettled backstop for an unsettled service game for Fiona Ferro. Breaks akimbo in Chicago right now. Elina Svitolina to serve up 4-3 first set as the wind picks up. pic.twitter.com/w5nDtbs7ry — Chicago Tennis Racketeer (@TennisRacketeer) August 24, 2021

До перерыва Свитолина и Ферро сделали по три брейка. Также украинка выполнила 2 эйса и совершила 3 двойных ошибки.

Матч между Свитолиной и Ферро возобновится сегодня ориентировочно в 20:30 по киевскому времени.

В случае победы Элина Свитолина в четвертьфинале в Чикаго сыграет с француженкой Кристиной Младенович.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!