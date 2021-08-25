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Серена Уильямс снялась с US Open
Американка не готова играть
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс не выступит на Открытом чемпионате США. С домашнего Шлема легендарная американка снялась из-за травмы задней поверхности бедра, полученной на Уимблдоне.
С 1998 года Уильямс-младшая лишь в четвертый раз не приедет на US Open. В Нью-Йорке она завоевала 6 титулов и выиграла 106 матчей при 14 поражениях.
Стоит отметить, что Серена Уильямс в последний раз проигрывала на US Open ранее четвертьфинала в 2007 году.
Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 30 августа по 12 сентября.
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