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Серена Уильямс снялась с US Open

Теннис
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Американка не готова играть

Серена Уильямс снялась с US Open

Новина українською

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс не выступит на Открытом чемпионате США. С домашнего Шлема легендарная американка снялась из-за травмы задней поверхности бедра, полученной на Уимблдоне.

С 1998 года Уильямс-младшая лишь в четвертый раз не приедет на US Open. В Нью-Йорке она завоевала 6 титулов и выиграла 106 матчей при 14 поражениях.

Стоит отметить, что Серена Уильямс в последний раз проигрывала на US Open ранее четвертьфинала в 2007 году.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 30 августа по 12 сентября.

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В статье: Серена Уильямс US Open-2021
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