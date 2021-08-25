На US Open – 2021 игроки смогут получить поддержку от психологов

В ассоциации тенниса США (USTA) заявили, что на грядущем US Open – 2021 игроки смогут получить профессиональную психологическую поддержку. В неё войдёт приватная консультация психолога и специально отведённые комнаты на территории теннисного комплекса, где спортсмены смогут побыть наедине с собой.

"Наша задача – сделать психологическую поддержку такой же доступной для спортсменов, как и медицинская помощь при травме, к примеру, голеностопа. И чтобы на неё не навешивалось клеймо. Мы создадим условия, которые поддерживают благополучие", — приводит слова вице-президента USTA Брайана Хейнлайна Reuters.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября.