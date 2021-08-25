  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. На US Open – 2021 игроки смогут получить поддержку от психологов
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На US Open – 2021 игроки смогут получить поддержку от психологов

Теннис
(1 голосов)

Об этом заявили в ассоциации тенниса США

На US Open – 2021 игроки смогут получить поддержку от психологов

Новина українською

В ассоциации тенниса США (USTA) заявили, что на грядущем US Open – 2021 игроки смогут получить профессиональную психологическую поддержку. В неё войдёт приватная консультация психолога и специально отведённые комнаты на территории теннисного комплекса, где спортсмены смогут побыть наедине с собой.

"Наша задача – сделать психологическую поддержку такой же доступной для спортсменов, как и медицинская помощь при травме, к примеру, голеностопа. И чтобы на неё не навешивалось клеймо. Мы создадим условия, которые поддерживают благополучие", — приводит слова вице-президента USTA Брайана Хейнлайна Reuters.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: US Open-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...