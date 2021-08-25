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Эжени Бушар назвала Джоковича "нытиком"
Она поучаствовала в викторине
Экс-пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар неоднозначно высказалась о первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче.
Бушар приняла участие в викторине от Tennis Channel, где должна была называть ассоциации на предложенные ей слова. В список также вошли некоторые теннисисты.
Inside the mind of @geniebouchard. ????#WordRally pic.twitter.com/0ZL6uiDq9R— Tennis Channel International (@TennisChanneli) August 24, 2021
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