Эжени Бушар назвала Джоковича "нытиком"

Экс-пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар неоднозначно высказалась о первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче.

Бушар приняла участие в викторине от Tennis Channel, где должна была называть ассоциации на предложенные ей слова. В список также вошли некоторые теннисисты.