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Эжени Бушар назвала Джоковича "нытиком"

Теннис
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Она поучаствовала в викторине

Эжени Бушар назвала Джоковича "нытиком"

Новина українською

Экс-пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар неоднозначно высказалась о первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче.

Бушар приняла участие в викторине от Tennis Channel, где должна была называть ассоциации на предложенные ей слова. В список также вошли некоторые теннисисты.

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В статье: Новак Джокович Эжени Бушар
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