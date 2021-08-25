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Маррей назвал самую курьезную ситуацию в карьере

Теннис
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Теннисист узнал о смене соперника за 25 минут до матча

Маррей назвал самую курьезную ситуацию в карьере

Фото: ATP Tour / Автор неизвестен

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Британский теннисист Энди Маррей рассказал о самом курьёзном случае в его карьере. Он произошёл в Уинстон-Сейлеме. Теннисист должен был играть с Ником Кирьосом в первом круге турнира, но австралиец снялся с игры за 25 минут до её начала.

"Изначально я должен был играть с Кириосом, но у него была травма колена, поэтому Ник не собирался выходить на матч.

Я не знал, будет ли игра вообще. За 25 минут до её начала стало известно, что моим соперником будет американец Ноа Рубин, участник квалификации. Это было сложно.

В течение 45 минут ты готовишься к одному сопернику, а затем всё быстро меняется. Наверное, это самая курьёзная ситуация в моей карьере", — цитирует Маррея Tennis World USA.

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В статье: Энди Маррей
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