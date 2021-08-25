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Снигур неудачно стартовала на старте квалификации US Open

Теннис
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Украинка уступила в трехсетовом матче

Снигур неудачно стартовала на старте квалификации US Open

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№207 WTA) с поражения стартовала в квалификации Открытого чемпионата США.

В матче первого раунда отбора украинка проиграла Мариам Болквадзе из Грузии (№167 WTA).

US Open. Первый раунд квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия) – 5:7, 6:4, 4:6

Соперницей Болквадзе станет 18-летняя сеяная британка Эмма Радукану (№150 WTA).

Напомним, что в полуфинал квалификации вышли Леся Цуренко и Илья Марченко. Сергей Стаховский и Катарина Завацкая свои матчи проиграли.

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В статье: Дарья Снигур
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