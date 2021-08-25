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Снигур неудачно стартовала на старте квалификации US Open
Украинка уступила в трехсетовом матче
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№207 WTA) с поражения стартовала в квалификации Открытого чемпионата США.
В матче первого раунда отбора украинка проиграла Мариам Болквадзе из Грузии (№167 WTA).
US Open. Первый раунд квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия) – 5:7, 6:4, 4:6
Соперницей Болквадзе станет 18-летняя сеяная британка Эмма Радукану (№150 WTA).
Напомним, что в полуфинал квалификации вышли Леся Цуренко и Илья Марченко. Сергей Стаховский и Катарина Завацкая свои матчи проиграли.
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