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Чикаго. Свитолина одержала уверенную победу
Украинка сумела выйти в следующий раунд
Getty Images / Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) одержала победу во втором раунде хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
Украинка со счета 4:4 в первом сете довела до победы матч с Фионой Ферро из Франции (№80 WTA), который начался еще во вторник, но был прерван из-за плохой погоды.
Чикаго. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Фиона Ферро (Франция) – 6:4, 6:4
В следующем круге Свитолина сыграет против Кристины Младенович (№57 WTA).
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