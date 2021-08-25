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Чикаго. Свитолина одержала уверенную победу

Теннис
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Украинка сумела выйти в следующий раунд

Чикаго. Свитолина одержала уверенную победу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) одержала победу во втором раунде хардового турнира WTA 250 в Чикаго.

Украинка со счета 4:4 в первом сете довела до победы матч с Фионой Ферро из Франции (№80 WTA), который начался еще во вторник, но был прерван из-за плохой погоды.

Чикаго. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Фиона Ферро (Франция) – 6:4, 6:4

В следующем круге Свитолина сыграет против Кристины Младенович (№57 WTA).

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В статье: Элина Свитолина
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