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Козлова неожиданно проиграла на старте квалификации US Open
Осечка украинки
Екатерина Козлова в первом раунде квалификации US Open в двух сетах проиграла испанке Кристине Букше (4:6, 1:6).
Козлова сделала два брейка и отдала пять геймов на своей подаче.
Теннисистка из Николаева пыталась в седьмой раз попасть в основную сетку американского Шлеме. Лучшим результатом Козловой в Нью-Йорке является выход во второй раунд в 2017 году.
Таким образом, единственной украинкой, сохраняющей шансы на попадание в основу Открытого чемпионата США через квалификацию, остается Леся Цуренко.
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