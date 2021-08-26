Козлова неожиданно проиграла на старте квалификации US Open

Екатерина Козлова в первом раунде квалификации US Open в двух сетах проиграла испанке Кристине Букше (4:6, 1:6).

Козлова сделала два брейка и отдала пять геймов на своей подаче.

Теннисистка из Николаева пыталась в седьмой раз попасть в основную сетку американского Шлеме. Лучшим результатом Козловой в Нью-Йорке является выход во второй раунд в 2017 году.

Таким образом, единственной украинкой, сохраняющей шансы на попадание в основу Открытого чемпионата США через квалификацию, остается Леся Цуренко.

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