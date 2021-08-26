  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Пятая ракетка мира пропустит US Open из-за коронавируса
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятая ракетка мира пропустит US Open из-за коронавируса

Теннис
(1 голосов)

Еще одна потеря для турнира

Пятая ракетка мира пропустит US Open из-за коронавируса

Новина українською

София Кенин объявила в Твиттере, что не выступит на Открытом чемпионате США из-за положительного теста на коронавирус.

Кенин в прошлом году на домашнем Шлеме в статусе второй сеяной в четвертом раунде проиграла Элизе Мертенс.

Помимо Кенин на US Open не выступят Винус и Серена Уильямс.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 30 августа по 12 сентября.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: София Кенин коронавирус US Open-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...