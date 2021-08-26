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Пятая ракетка мира пропустит US Open из-за коронавируса
Еще одна потеря для турнира
София Кенин объявила в Твиттере, что не выступит на Открытом чемпионате США из-за положительного теста на коронавирус.
Кенин в прошлом году на домашнем Шлеме в статусе второй сеяной в четвертом раунде проиграла Элизе Мертенс.
Помимо Кенин на US Open не выступят Винус и Серена Уильямс.
Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 30 августа по 12 сентября.
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