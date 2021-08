Power Ranking WTA-тура: Барти далеко впереди, Свитолина выпала из топ-20

Все турниры июля-августа в WTA-туре

Гамбург (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Елена Габриэла Рузе. Финалистка – Андреа Петкович.

Будапешт (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Юлия Путинцева. Финалистка – Ангелина Калинина.

Лозанна (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Тамара Цидансек. Финалистка – Клара Бюрель.

Прага (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Барбора Крейчикова. Финалистка – Тереза Мартинцова.

Палермо (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Даниэль Коллинз. Финалистка – Елена Габриэла Рузе.

Гдыня (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Марина Заневская. Финалистка – Кристина Куцова.

Олимпийские игры в Токио. Золото – Белинда Бенчич. Серебро – Маркета Вондроушова. Бронза – Элина Свитолина.

Сан-Хосе (WTA 500 с призовым фондом $565,530). Чемпионка – Даниэль Коллинз. Финалистка – Дарья Касаткина.

Клуж-Напока (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Андреа Петкович. Финалистка – Майар Шериф.

Монреаль (WTA 1000 с призовым фондом $1,835,490). Чемпионка – Камила Джорджи. Финалистка – Каролина Плишкова.

Цинциннати (WTA 1000 с призовым фондом $2,114,989). Чемпионка – Эшли Барти. Финалистка – Жиль Тайхманн.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке WTA

Эшли Барти (Австралия, №1 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 40-7

Лучший результат в июле-августе – титул в Цинциннати

Эшли Барти после победы на Уимблдоне отметилась шокирующим поражением в первом раунде Олимпиады от Сары Соррибес-Тормо, но уже в Цинциннати первая ракетка мира показала, что еще не пресытилась титулами.

В пяти матчах на Western & Southern Open Барти не проиграла ни одного сета и стала первой австралийской чемпионкой турнира с 1973 года. Попутно Эшли побила личный рекорд по количеству титулов за сезон и первой в WTA-туре добралась до отметки в 40 побед в 2021 году.

Особо впечатляет гегемония Барти над главными соперницами – в текущем сезоне Эшли выиграла 14 из 15 матчей против теннисисток из топ-20 рейтинга WTA.

Барбора Крейчикова (Чехия, №9 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 39-12

Лучший результат в июле-августе – титул в Праге

С момента триумфа на Ролан Гаррос Барбора Крейчикова проигрывает только будущим чемпионкам турниров – так было на Уимблдоне и в Цинциннати в противостояниях с Эшли Барти, а также на Олимпиаде в Токио, где чешку в трех сетах остановила Белинда Бенчич.

Хорошей компенсацией за эти неудачи для Крейчиковой стали золото Олимпийских игр в парном разряде, дебют в топ-10 рейтинга WTA и первый домашний титул в Праге.

Арина Соболенко (Беларусь, №2 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 38-14

Лучший результат в июле-августе – полуфинал в Монреале

Соболенко, пользуясь пассивностью Наоми Осаки, прорвалась на рекордную в карьере вторую строку в рейтинге WTA, но результаты белоруски в последние недели слабо соответствуют этому высокому статусу.

После фиаско на Олимпиаде с вылетом от Донны Векич во втором раунде Соболенко в Монреале снова проиграла Каролине Плишковой, а затем не задержалась в Цинциннати, сразу же уступив Пауле Бадосе.

Каролина Плишкова (Чехия, №4 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 30-16

Лучший результат в июле-августе – финал в Монреале

Плишкова на стыке месяцев дважды нарвалась на Камилу Джорджи, которая сперва выбила экс-первую ракетку мира с Олимпийских игр, а затем нанесла ей поражение в финале турнира WTA 1000 в Монреале.

В Цинциннати Плишкова с пятой попытки обыграла Джессику Пегулу, но в полуфинале неожиданно провалилась в матче с Жиль Тайхманн, а ведь победа представляла Каролине шанс реваншироваться у Эшли Барти за поражение в финале Уимблдоне. Видимо, в другой раз.

Ига Швёнтек (Польша, №8 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 28-10

Лучший результат в июле-августе – 2-й раунд на Олимпиаде

Швёнтек тяжело восприняла поражение от Паулы Бадосы в 1/16 финала Олимпийских игр – полячка пять минут ревела на корте, и только потом покинула корт.

Spain's Paula Badosa tops Iga Swiatek 6-3, 7-6(4). Nice moment here between the two. Swiatek went straight to her chair and sobbed after the tough loss. Clearly this tournament meant a lot to her. pic.twitter.com/aGP43Ata5n — TennisNow (@Tennis_Now) July 26, 2021

Дальнейшие события показали, что чемпионка Ролан Гаррос-2020 все еще не пришла в себя. В Монреаль Швёнтек не приехала, а в Цинциннати сразу же зачехлила ракетку после матча с Онс Жабер, которой в начале июля проиграла и на Уимблдоне.

Наоми Осака (Япония, №3 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 17-5

Лучший результат в июле-августе – 3-й раунд в Цинциннати

Осаку все еще продолжает жестко штормить после последствий скандала на Ролан Гаррос, когда японка объявила бойкот СМИ и под давлением снялась с турнира перед матчем второго раунда.

Домашняя Олимпиада завершилась для Осаки поражением в 1/8 финала от Маркеты Вондроушовой, а возвращение японки в WTA-тур выдалось еще более неудачным – в Цинциннати экс-первая ракетка мира в третьем круге не справилась с главной сенсацией последних дней Жиль Тайхманн.

World No.76 Jil Teichmann of Switzerland eliminates Naomi Osaka in the third round of @CincyTennis It's Naomi's first loss to a player ranked outside the Top 50 this season. https://t.co/QedzZjm4Bg — Women's Tennis Blog (@womenstennis) August 20, 2021

По количеству набранных очков в текущем сезоне Наоми Осака занимает лишь шестое место с почти трехкратным отставанием от Эшли Барти. Логично, что японка потеряла статус второй ракетки мира, а в случае неудачи на US Open ей грозит падение за пределы топ-5.

Гарбинье Мугуруса (Испания, №10 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 31-13

Лучший результат в июле-августе – четвертьфинал на Олимпийских играх

У Мугурусы в последние недели также возникли серьезные затруднения с пополнением своего очкового багажа. Испанка после поражения в четвертьфинале Олимпиады от Елены Рыбакиной в Монреале и Цинциннати смогла выиграть лишь один матч и оказалась в шаге от вылета из топ-10 мирового рейтинга.

Мугуруса рискует вскоре оказаться за пределами проходной зоны на Итоговый турнир WTA, поскольку на US Open экс-первая ракетка мира до сих пор имеет негативный баланс побед/поражений при всего одном попадании в четвертый раунд.

Онс Жабер (Тунис, №21 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 38-15

Лучший результат в июле-августе – четвертьфинал в Монреале

Главная теннисистка Африки после мгновенного вылета с Олимпийских игр урожайно выступила на американских турнирах WTA 1000, набрав необходимое количество очков для появления в топ-10.

В Монреале Жабер добралась до полуфинала, а в Цинциннати остановилась в 1/8 финала. Каждый раз Онс по разу огорчала теннисистку из топ-10 – Бьянку Андрееску и Игу Швёнтек соответственно.

Кори Гауфф (США, №23 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 34-14

Лучший результат в июле-августе – четвертьфинал в Монреале

Гауфф проигнорировала Олимпиаду в Токио, в Монреале вылетела от будущей чемпионки турнира Камилы Джорджи, а в Цинциннати во втором круге упустила преимущество в сет и брейк в матче с Наоми Осакой.

Сейчас Гауфф далека от своих результатов на грунте – и если в ближайшие недели ничего не изменится, то 17-летней американке придется забыть о поездке на Итоговый турнир.

Джессика Пегула (США, №23 рейтинга WTA)

Статистика побед/поражений в сезоне – 27-10

Лучший результат в июле-августе – полуфинал в Монреале

С возобновлением хардового сезона Пегула вновь расцвела и тут же вернулась в топ-10 Чемпионской гонки WTA. Американке на Олимпиаде не повезло уже в первом круге встретиться с будущей обладательницей золота Белиндой Бенчич, зато Пегула собрала неплохие очки в Монреале (поражение от Джорджи в полуфинале) и Цинциннати (1/8 финала) .

Кандидатки на вхождение в топ-10: Анастасия Павлюченкова (Россия), Элиза Мертенс (Бельгия), Мария Саккари (Греция), Паула Бадоса (Испания) и Анжелик Кербер (Германия).