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Power Ranking WTA-тура: Барти далеко впереди, Свитолина выпала из топ-20
Смотрим, как изменился рейтинг лучших теннисисток сезона перед US Open
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гамбург (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Елена Габриэла Рузе. Финалистка – Андреа Петкович.
Будапешт (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Юлия Путинцева. Финалистка – Ангелина Калинина.
Лозанна (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Тамара Цидансек. Финалистка – Клара Бюрель.
Прага (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Барбора Крейчикова. Финалистка – Тереза Мартинцова.
Палермо (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Даниэль Коллинз. Финалистка – Елена Габриэла Рузе.
Гдыня (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Марина Заневская. Финалистка – Кристина Куцова.
Олимпийские игры в Токио. Золото – Белинда Бенчич. Серебро – Маркета Вондроушова. Бронза – Элина Свитолина.
Сан-Хосе (WTA 500 с призовым фондом $565,530). Чемпионка – Даниэль Коллинз. Финалистка – Дарья Касаткина.
Клуж-Напока (WTA 250 с призовым фондом $235,238). Чемпионка – Андреа Петкович. Финалистка – Майар Шериф.
Монреаль (WTA 1000 с призовым фондом $1,835,490). Чемпионка – Камила Джорджи. Финалистка – Каролина Плишкова.
Цинциннати (WTA 1000 с призовым фондом $2,114,989). Чемпионка – Эшли Барти. Финалистка – Жиль Тайхманн.
Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке WTA
Эшли Барти (Австралия, №1 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 40-7
Лучший результат в июле-августе – титул в Цинциннати
Эшли Барти после победы на Уимблдоне отметилась шокирующим поражением в первом раунде Олимпиады от Сары Соррибес-Тормо, но уже в Цинциннати первая ракетка мира показала, что еще не пресытилась титулами.
В пяти матчах на Western & Southern Open Барти не проиграла ни одного сета и стала первой австралийской чемпионкой турнира с 1973 года. Попутно Эшли побила личный рекорд по количеству титулов за сезон и первой в WTA-туре добралась до отметки в 40 побед в 2021 году.
The smile says it all ????????#CincyTennis | @ashbarty pic.twitter.com/uVbOAIgiZD— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 22, 2021
Особо впечатляет гегемония Барти над главными соперницами – в текущем сезоне Эшли выиграла 14 из 15 матчей против теннисисток из топ-20 рейтинга WTA.
Барбора Крейчикова (Чехия, №9 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 39-12
Лучший результат в июле-августе – титул в Праге
С момента триумфа на Ролан Гаррос Барбора Крейчикова проигрывает только будущим чемпионкам турниров – так было на Уимблдоне и в Цинциннати в противостояниях с Эшли Барти, а также на Олимпиаде в Токио, где чешку в трех сетах остановила Белинда Бенчич.
Хорошей компенсацией за эти неудачи для Крейчиковой стали золото Олимпийских игр в парном разряде, дебют в топ-10 рейтинга WTA и первый домашний титул в Праге.
Арина Соболенко (Беларусь, №2 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 38-14
Лучший результат в июле-августе – полуфинал в Монреале
Соболенко, пользуясь пассивностью Наоми Осаки, прорвалась на рекордную в карьере вторую строку в рейтинге WTA, но результаты белоруски в последние недели слабо соответствуют этому высокому статусу.
После фиаско на Олимпиаде с вылетом от Донны Векич во втором раунде Соболенко в Монреале снова проиграла Каролине Плишковой, а затем не задержалась в Цинциннати, сразу же уступив Пауле Бадосе.
Каролина Плишкова (Чехия, №4 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 30-16
Лучший результат в июле-августе – финал в Монреале
Плишкова на стыке месяцев дважды нарвалась на Камилу Джорджи, которая сперва выбила экс-первую ракетку мира с Олимпийских игр, а затем нанесла ей поражение в финале турнира WTA 1000 в Монреале.
В Цинциннати Плишкова с пятой попытки обыграла Джессику Пегулу, но в полуфинале неожиданно провалилась в матче с Жиль Тайхманн, а ведь победа представляла Каролине шанс реваншироваться у Эшли Барти за поражение в финале Уимблдоне. Видимо, в другой раз.
Ига Швёнтек (Польша, №8 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 28-10
Лучший результат в июле-августе – 2-й раунд на Олимпиаде
Швёнтек тяжело восприняла поражение от Паулы Бадосы в 1/16 финала Олимпийских игр – полячка пять минут ревела на корте, и только потом покинула корт.
Spain's Paula Badosa tops Iga Swiatek 6-3, 7-6(4). Nice moment here between the two. Swiatek went straight to her chair and sobbed after the tough loss. Clearly this tournament meant a lot to her. pic.twitter.com/aGP43Ata5n— TennisNow (@Tennis_Now) July 26, 2021
Дальнейшие события показали, что чемпионка Ролан Гаррос-2020 все еще не пришла в себя. В Монреаль Швёнтек не приехала, а в Цинциннати сразу же зачехлила ракетку после матча с Онс Жабер, которой в начале июля проиграла и на Уимблдоне.
Наоми Осака (Япония, №3 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 17-5
Лучший результат в июле-августе – 3-й раунд в Цинциннати
Осаку все еще продолжает жестко штормить после последствий скандала на Ролан Гаррос, когда японка объявила бойкот СМИ и под давлением снялась с турнира перед матчем второго раунда.
Домашняя Олимпиада завершилась для Осаки поражением в 1/8 финала от Маркеты Вондроушовой, а возвращение японки в WTA-тур выдалось еще более неудачным – в Цинциннати экс-первая ракетка мира в третьем круге не справилась с главной сенсацией последних дней Жиль Тайхманн.
World No.76 Jil Teichmann of Switzerland eliminates Naomi Osaka in the third round of @CincyTennis It's Naomi's first loss to a player ranked outside the Top 50 this season. https://t.co/QedzZjm4Bg— Women's Tennis Blog (@womenstennis) August 20, 2021
По количеству набранных очков в текущем сезоне Наоми Осака занимает лишь шестое место с почти трехкратным отставанием от Эшли Барти. Логично, что японка потеряла статус второй ракетки мира, а в случае неудачи на US Open ей грозит падение за пределы топ-5.
Гарбинье Мугуруса (Испания, №10 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 31-13
Лучший результат в июле-августе – четвертьфинал на Олимпийских играх
У Мугурусы в последние недели также возникли серьезные затруднения с пополнением своего очкового багажа. Испанка после поражения в четвертьфинале Олимпиады от Елены Рыбакиной в Монреале и Цинциннати смогла выиграть лишь один матч и оказалась в шаге от вылета из топ-10 мирового рейтинга.
Мугуруса рискует вскоре оказаться за пределами проходной зоны на Итоговый турнир WTA, поскольку на US Open экс-первая ракетка мира до сих пор имеет негативный баланс побед/поражений при всего одном попадании в четвертый раунд.
Онс Жабер (Тунис, №21 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 38-15
Лучший результат в июле-августе – четвертьфинал в Монреале
Главная теннисистка Африки после мгновенного вылета с Олимпийских игр урожайно выступила на американских турнирах WTA 1000, набрав необходимое количество очков для появления в топ-10.
Cheeky lob ????@Ons_Jabeur | #CincyTennis pic.twitter.com/IukN4eEMLy— wta (@WTA) August 18, 2021
В Монреале Жабер добралась до полуфинала, а в Цинциннати остановилась в 1/8 финала. Каждый раз Онс по разу огорчала теннисистку из топ-10 – Бьянку Андрееску и Игу Швёнтек соответственно.
Кори Гауфф (США, №23 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 34-14
Лучший результат в июле-августе – четвертьфинал в Монреале
Гауфф проигнорировала Олимпиаду в Токио, в Монреале вылетела от будущей чемпионки турнира Камилы Джорджи, а в Цинциннати во втором круге упустила преимущество в сет и брейк в матче с Наоми Осакой.
Сейчас Гауфф далека от своих результатов на грунте – и если в ближайшие недели ничего не изменится, то 17-летней американке придется забыть о поездке на Итоговый турнир.
Джессика Пегула (США, №23 рейтинга WTA)
Статистика побед/поражений в сезоне – 27-10
Лучший результат в июле-августе – полуфинал в Монреале
С возобновлением хардового сезона Пегула вновь расцвела и тут же вернулась в топ-10 Чемпионской гонки WTA. Американке на Олимпиаде не повезло уже в первом круге встретиться с будущей обладательницей золота Белиндой Бенчич, зато Пегула собрала неплохие очки в Монреале (поражение от Джорджи в полуфинале) и Цинциннати (1/8 финала) .
Кандидатки на вхождение в топ-10: Анастасия Павлюченкова (Россия), Элиза Мертенс (Бельгия), Мария Саккари (Греция), Паула Бадоса (Испания) и Анжелик Кербер (Германия).
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