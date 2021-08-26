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Как Свитолина пробивалась в 1/4 финала в Чикаго. ВИДЕО

Теннис
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Хайлайты второй победы украинки на турнире

Как Свитолина пробивалась в 1/4 финала в Чикаго. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA 250 в Чикаго в двухдневном противостоянии обыграла француженку Фиону Ферро (6:4, 6:4).

Свитолина на пути к четвертьфиналу сделала 6 брейков, подала 3 эйса и выиграла 56% очков с первого мяча.

Следующей соперницей Элины Свитолиной в Чикаго станет еще одна теннисистка из Франции Кристина Младенович.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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