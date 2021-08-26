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Как Свитолина пробивалась в 1/4 финала в Чикаго. ВИДЕО
Хайлайты второй победы украинки на турнире
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA 250 в Чикаго в двухдневном противостоянии обыграла француженку Фиону Ферро (6:4, 6:4).
Свитолина на пути к четвертьфиналу сделала 6 брейков, подала 3 эйса и выиграла 56% очков с первого мяча.
Следующей соперницей Элины Свитолиной в Чикаго станет еще одна теннисистка из Франции Кристина Младенович.
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