Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элегантная красота: Свитолина снялась в фотосессии
Первая ракетка Украины как всегда прекрасна
фото - JetSetter.ua
Свитолина приняла участие в съемках для украинского портала JetSetter.ua, который специализируется на светской жизни, путешествиях и моде.
Свитолина летом вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, а также завоевала бронзу на Олимпийских играх в Токио.
Сейчас Элина Свитолина находится в Чикаго, где накануне пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ворскла определилась с ценой на Ризныка - СМИ
- С кем сыграют Динамо и Шахтёр. Когда и где смотреть онлайн жеребьёвку групп Лиги чемпионов
- Шахтёр и Вернидуб вышли в ЛЧ, Кейн останется в Тоттенхэме. Главные новости за 25 августа
- Как Свитолина пробивалась в 1/4 финала в Чикаго. ВИДЕО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...