Элегантная красота: Свитолина снялась в фотосессии

Свитолина приняла участие в съемках для украинского портала JetSetter.ua, который специализируется на светской жизни, путешествиях и моде.

Свитолина летом вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, а также завоевала бронзу на Олимпийских играх в Токио.

Сейчас Элина Свитолина находится в Чикаго, где накануне пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250.

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