Надаль: Я бы получил намного больше денег, если бы жил за границей

Пятая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль объяснил, почему он принял решение жить в Испании, несмотря на высокие налоги для спортсменов.

"Остаться здесь, в моём родном Манакоре, было лучшим решением, которое я когда-либо принимал. Когда я был молод, у меня была возможность поехать в Центр высоких достижений в Сан-Кугате, пригороде Барселоны, чтобы тренироваться бесплатно.

Тем не менее я хотел оставаться дома, работать с дядей и помогать семье. Хотя это означало, что мои близкие должны были пойти на значительные финансовые жертвы ради тенниса. Когда я стал профессионалом, мне предлагали поехать жить в другое место, потому что это было очень финансово выгодно

Но всё равно я решил остаться в Испании и платить налог в размере 50% со всего, что я заработал с теннисных призовых. Я бы получил намного больше денег, если бы жил за границей, но это не сделало бы меня счастливым, и это могло бы стоить мне гораздо дороже в психологическом плане.

Не знаю, был ли я в молодости морально подготовлен к тому, чтобы поехать тренироваться и жить где-либо ещё, кроме Испании. Здесь спортсмены платят высокие налоги, но я ни разу не пожалел о своём решении, потому что оно также помогло мне в профессиональном плане и в достижении всего того, что я сейчас имею", — цитирует Надаля Tennis World USA.