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Свитолина: На Олимпиаду ехала заряженная положительными эмоциями и хорошей энергией после свадьбы

Теннис
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Также стало известно, сколько они потратили денег на свадьбу

Свитолина: На Олимпиаду ехала заряженная положительными эмоциями и хорошей энергией после свадьбы

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26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей свадьбе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, которая состоялась 16 июля.

"В теннисе сезон длинный, поэтому заряд энергии, который мы получили после свадьбы, перенастроил меня после не очень удачных выступлений на "Ролан Гаррос". Теннис теннисом, но и по ту сторону есть жизнь. Она не заканчивается спортом — есть и другие моменты, которые приносят счастье. На Олимпиаду ехала заряженная положительными эмоциями и хорошей энергией", — рассказала Элина.

Свадьба обошлась паре примерно в $20 тысяч. Молодожены получили много подарков, поэтому удалось сэкономить.

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
jetsetter

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