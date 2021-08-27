Марченко и Цуренко вылетели в полуфинале квалификации US Open

Илья Марченко в 1/2 финала квалификации Открытого чемпионата США драматично уступил 192-й ракетке мира из Чехии Иржи Лехечке (6:4, 6:7, 4:6). На тайбрейке второго сета Марченко не реализовал два матч-бола, а в решающей партии проиграл один гейм на своей подаче и упустил два брейк-поинта.

Леся Цуренко в полуфинале квалификации за 2 часа и 54 минуты проиграла 2-й сеяной из Словакии Анне-Каролине Шмидловой (6:4, 3:6, 5:7). В решающем сете украинка отыгралась со счета 2:5, однако затем проиграла два гейма подряд.

Таким образом, ни одному представителю Украины не удалось пробиться в основу US Open через квалификацию.

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