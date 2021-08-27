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Четыре украинки узнали соперниц на US Open
Будет непросто
фото - WTA
Элина Свитолина в статусе пятой сеяной в первом круге Открытого чемпионата США сыграет с победительницей квалификации или «лаки-лузером».
Даяна Ястремская в Нью-Йорке стартует матчем с экс-первой ракеткой мира и трехкратной чемпионкой турниров Большого шлема Анжелик Кербер.
Марта Костюк свой путь на американском Шлеме начнет матчем с 17-й сеяной из Греции Марией Саккари.
Ангелина Калинина в первом раунде встретится с теннисисткой из квалификации, а в случае победы украинка выходит на победительницу матча между Кербер и Ястремской.
Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 30 августа по 12 сентября.
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