Power Ranking ATP-тура: Джокович недосягаем, Зверев подбирается к топ-3

Все турниры июля-августа в ATP-туре

Гамбург (АТР 500 с призовым фондом €1,168,220). Чемпион – Пабло Карреньо-Буста. Финалист – Филипп Крайинович.

Нью-Порт (АТР 250 с призовым фондом $535,535). Чемпион – Кевин Андерсон. Финалист – Дженсон Бруксби.

Бостад (АТР 250 с призовым фондом €481,270). Чемпион – Каспер Рууд. Финалист – Федерико Кориа.

Умаг (АТР 250 с призовым фондом €481,270). Чемпион – Карлос Алькарас. Финалист – Ришар Гаске.

Гштаад (АТР 250 с призовым фондом €481,270). Чемпион – Каспер Рууд. Финалист – Уго Гастон.

Лос-Кабос (АТР 250 с призовым фондом $694,655). Чемпион – Кэмерон Норри. Финалист – Брэндон Накашима.

Олимпийские игры в Токио. Золото – Александр Зверев. Серебро – Карен Хачанов. Бронза – Пабло Карреньо-Буста.

Атланта (АТР 250 с призовым фондом $638,385). Чемпион – Джон Иснер. Финалист – Брэндон Накашима.

Китцбюэль (АТР 250 с призовым фондом €481,270). Чемпион – Каспер Рууд. Финалист – Педро Мартинес.

Вашингтон (АТР 500 с призовым фондом $2,046,340). Чемпион – Янник Синнер. Финалист – Маккензи Макдональд.

Торонто (АТР 1000 с призовым фондом $3,487,915). Чемпион – Даниил Медведев. Финалист – Рейлли Опелка.

Цинциннати (АТР 1000 с призовым фондом $3,707,550). Чемпион – Александр Зверев. Финалист – Андрей Рублев.

Статистика побед/поражений в сезоне – 38-5

Лучший результат в июле/августе – четвертое место на Олимпиаде

Джокович после триумфа на Уимблдоне пытался впервые в карьере выиграть Олимпийские игры, но снова остановился в полуфинале, упустив преимущество в сет и брейк в матче с Александром Зверев. Новак настолько сник, что даже не нашел в себе сил и мотивации побороться за бронзу в матче с Пабло Карреньо-Буста.

Очевидно, что все мысли Джоковича сейчас связаны с US Open, ведь в случае победы серб повторит невероятное достижение Рода Лэйвера и станет обладателем календарного Большого шлема.

Плюс в Нью-Йорке Новак может обойти Роджера Федерера и Рафаэля Надаля и стать новым рекордсменом тенниса по количеству титулов на мэйджорах.

Ради своих грандиозных планов Джокович отказался от поездки на Мастерсы в Цинциннати и Торонто – теперь Новак на свежих ногах идет переписывать историю.

Статистика побед/поражений в сезоне – 48-14

Лучший результат в июле/августе – полуфиналы в Цинциннати и Торонто

У Циципаса не получилось пошуметь на дебютной Олимпиаде (поражение от Уго Умбера в 1/8 финала), а на Мастерсах в Северной Америке грек в отсутствии Джоковича, Надаля, Федерера и Тима дважды зачехлил ракетку за шаг до финала, пусть и проигрывал Стефанос исключительно в боевых 3-сетовых матчах.

Впереди у Стефаноса Циципаса интересное приключение на US Open, где он еще ни разу не доходил даже до 1/8 финала. В Нью-Йорке грек уже в первом раунде сыграет с сэром Энди Марреем.

Статистика побед/поражений в сезоне – 40-10

Лучший результат в июле/августе – титул в Торонто

Медведев после поражение от Пабло Карреньо-Буста в четвертьфинале Олимпиады шел за дублем на Мастерсах в Северной Америке, пока в полуфинале в Цинциннати не столкнулся с телевизионной камерой и не проиграл Андрею Рублеву.

"Take it away, I almost broke my hand" Tennis player Daniil Medvedev - one of the Cincinnati Open favourites - lost his semi-final against Andrey Rublev after colliding with a camera on court. For the latest videos visit: https://t.co/RzMpoNe1Yd pic.twitter.com/lgJcV5Nbxq

Пока же констатируем, что Медведев выиграл четвертый подряд финал на Мастерсах, а с сентября 2019 года у россиянина всего одно поражение в титульных матчах, зато какое – в финале Australian Open-2021 против Новака Джоковича.

Статистика побед/поражений в сезоне – 38-11

Лучший результат в июле/августе – титулы на Олимпиаде и в Цинциннати

Зверев после неудачного травяного сезона с поражением на Уимблдоне в 1/8 финала выдал 11-матчевую победную серию, по ходу которой стал олимпийским чемпионом Токио и добавил в свой послужной список пятый титул на Мастерсах.

Последние результаты дают все основания считать Зверева наряду с Медведевым главной угрозой для календарного Шлема Джоковича. Если вы забыли, то Александр год назад на US Open был в шаге от титула, проиграв Доминику Тиму в невероятно драматичном 5-сетовом матче.

Статистика побед/поражений в сезоне – 41-14

Лучший результат в июле/августе – финал в Цинциннати

В последнее время складывается ощущение, что Рублев уперся в свой потолок и не может приблизиться к Звереву, Медведеву и Циципасу.

Россиянин провалился на Олимпиаде, ничего не показал в Торонто, а в Цинциннати в финале без шансов уступил Звереву.

Рублев не взял ни одного сета в трех последних финалах, два из которых были на Мастерсах.

Статистика побед/поражений в сезоне – 33-8

Лучший результат в июле/августе – 3-й раунд в Цинциннати

Неожиданный герой Уимблдона из-за проблем с мышцами пропустил Олимпиаду в Токио, а камбэк Берреттини после 5-недельного перерыва произошел в Цинциннати, где Маттео уже в 1/8 финала уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

Никто особо и не удивится, если Берреттини в первом раунде US Open проиграет крепкому французу Жереми Шарди – все же без игровой практики Маттео будет непросто рассчитывать на американском Шлеме на что-то серьезное.

Статистика побед/поражений в сезоне – 39-11

Лучший результат в июле/августе – титулы в Китцбюэле, Гштааде и Бостаде

Пока многие топы отвлеклись на Олимпиаду, 22-летний норвежец Каспер Рууд стал первым теннисистом с 2011 года, которому за три недели удалось выиграть три турнира АТР. Этот рывок позволил Рууду вплотную подобраться к топ-10 мирового рейтинга и взлететь на седьмую строку в Чемпионской гонке АТР.

Casper Ruud is the first player since Andy Murray in october 2011 to win three titles in three consecutive weeks.



Beats Pedro Martínez 6-1, 4-6, 6-3 to win Kitzbuhel, his 4th title in 2021, 5th in his career.



Casper up to #12 on Monday and top 10 in the Race to Torino!