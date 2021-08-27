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Сестры Киченок сыграют друг против друга в финале турнира WTA

Теннис
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Сестры Киченок сыграют друг против друга в финале турнира WTA

Новина українською

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в финал парного турнира WTA 250 в Чикаго.

Людмила на WTA Chicago Women's Open выступает в дуэте с японкой Макото Ниномия, а Надежда играет с румынкой Ралукой Олару.

Надежда Киченок в 14-й раз сыграет в финале турнира WTA. На ее счету 6 титулов.

Людмила Киченок в матче с сестрой также попробует стать 6-кратной чемпионкой турниров WTA.

Финал в Чикаго между сестрами Киченок пройдет в субботу, 28 августа.

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В статье: Надежда Киченок Людмила Киченок
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