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Сестры Киченок сыграют друг против друга в финале турнира WTA
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Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в финал парного турнира WTA 250 в Чикаго.
Людмила на WTA Chicago Women's Open выступает в дуэте с японкой Макото Ниномия, а Надежда играет с румынкой Ралукой Олару.
Надежда Киченок в 14-й раз сыграет в финале турнира WTA. На ее счету 6 титулов.
Людмила Киченок в матче с сестрой также попробует стать 6-кратной чемпионкой турниров WTA.
Финал в Чикаго между сестрами Киченок пройдет в субботу, 28 августа.
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