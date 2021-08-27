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Бывшая третья ракетка мира снялся с US Open
У теннисиста травма
Бывшая третья ракетка мира, канадский теннисист Милош Раонич снялся с Открытого чемпионата США, пишет журналист Жозе Моргадо в своём "твиттере".
Вместо него на соревновании выступит лаки-лузер, который займёт место Раонича в основной сетке.
Для 30-летнего теннисиста это третье снятие с турниров "Большого шлема" подряд. Он продолжает восстанавливаться после повреждения икроножной мышцы.
Открытый чемпионат США пройдёт в Нью-Йорке с 30 августа по 12 сентября.
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