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Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго

Теннис
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Украинка может пополнить свою копилку ещё одним титулом

Свитолина пробилась в финал турнира в Чикаго

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира категории WTA-250 в Чикаго. В полуфинальном матче первая ракетка соревнований Свитолина нанесла поражение представительнице Швеции Ребекке Петерсон.

WTA-250. Чикаго

Элина Свитолина - Ребекка Петерсон 6:1, 6:7 (4:7), 6:3

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. Свитолина семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. Петерсон подал пять эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За титул турнира в Чикаго Свитолина сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся россиянка Варвара Грачёва и девятая сеяная француженка Ализе Корне.

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В статье: Элина Свитолина
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