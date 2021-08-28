  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович: Делать прививки или нет - личное дело каждого
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович: Делать прививки или нет - личное дело каждого

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Комментарий лучшего теннисиста мира

Новак Джокович: Делать прививки или нет - личное дело каждого

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал о своем отношении к вопросу вакцинации и ее обязательности для спортсменов. Его слова цитирует The New York Times:

"Делать прививки или нет - личное дело каждого. Я придерживаюсь такой позиции. Независимо от того, выступает он за или против, это полностью зависит от него. Надеюсь, все останется, как есть" - сказал он.

Напомним, что ранее Свитолина вышла в финал турнира в Чикаго.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...