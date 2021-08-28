Новак Джокович: Делать прививки или нет - личное дело каждого

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал о своем отношении к вопросу вакцинации и ее обязательности для спортсменов. Его слова цитирует The New York Times:

"Делать прививки или нет - личное дело каждого. Я придерживаюсь такой позиции. Независимо от того, выступает он за или против, это полностью зависит от него. Надеюсь, все останется, как есть" - сказал он.

Напомним, что ранее Свитолина вышла в финал турнира в Чикаго.

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