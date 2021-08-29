Свитолина завоевала 16-й титул WTA в карьере, победив Корне в финале Чикаго

Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина победила на турнире в Чикаго (США). В решающем матче за главный титул соревнований она одолела представительницу Франции Элиз Корне (WTA №68).

WTA Chicago Women's Open - WTA250

Чикаго, США

22-28 августа

Хард

Призовой фонд: $ 235,2 тыс.

Финал

Элина Свитолина (WTA №6) - Элиз Корне (WTA №68)

2 - 0 (7-5; 6-4)

Первый сет украинка начала довольно уверенно, сразу сделав брейк и взяв две свои подачи. Однако мало кто мог представить, что Корне сумеет взять три гейма, выровнять положение и играть абсолютно на равных с Элиной. Судьба партии решилась при счете 5-6, когда Корне не сумела взять свою подачу и перевести игру на тай-брейк.

Второй сет Свитолина также начала с брейка. Элиз внешне выглядела немного уставшей, но сдаваться не собиралась, что в очередной раз подтвердил обратной брейк от французской спортсменки (3-2). Однако свою же следующую подачу она в сухую проиграла, чем почти гарантировала Свитолиной победу в матче. Элина проиграла две свои следующие подачи, но сделала еще два брейка и своего не отдала.

Статистика матча:

Путь на турнире:

R1 - Клара Бурель (Франция) 5-7; 6-2; 2-0 (отказ).

R2 - Фиона Ферро (Франция) 6-4; 6-4.

QF - Младенович (Франция) 6-1; 6-0.

SF - Ребекка Петерсон (Швеция) 6-1; 6-7; 6-3.

Этот финал стал для нашей соотечественницы 19-м в профессиональной карьере. В активе украинки уже 16 титулов WTA. Что касается очной дуэли Свитолина - Корне, то преимущество уже 5-3 в пользу Элины.