Элина Свитолина: Приехала в Чикаго, чтобы получить заряд уверенности

Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире в Чикаго (США). Ее слова цитирует WTA:

"Хорошая неделя. Последние несколько дней условия были сложными, и я очень рада, что смогла взять трофей. Это очень приятно. Я приехала в Чикаго, чтобы получить заряд уверенности, провести несколько матчей, в итоге так и получилось. Теперь с нетерпением жду US Open

С Элиз никогда не бывает легко играть, потому что она замечательный боец, она отдает много мячей под заднюю линию, а когда такие условия, вы играете не только против соперника, вы также играете против условий. Поэтому с такой игрой нужно быть умной" - сказала украинка.