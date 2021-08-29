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Элина Свитолина: Приехала в Чикаго, чтобы получить заряд уверенности

Теннис
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И это получилось на все 100

Элина Свитолина: Приехала в Чикаго, чтобы получить заряд уверенности

фото - JetSetter.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу на турнире в Чикаго (США). Ее слова цитирует WTA:

"Хорошая неделя. Последние несколько дней условия были сложными, и я очень рада, что смогла взять трофей. Это очень приятно. Я приехала в Чикаго, чтобы получить заряд уверенности, провести несколько матчей, в итоге так и получилось. Теперь с нетерпением жду US Open

С Элиз никогда не бывает легко играть, потому что она замечательный боец, она отдает много мячей под заднюю линию, а когда такие условия, вы играете не только против соперника, вы также играете против условий. Поэтому с такой игрой нужно быть умной" - сказала украинка.

Напомним, что ранее украинцы Полянский и Зубковская стали паралимпийскими чемпионами.

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В статье: Элина Свитолина
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