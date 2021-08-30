  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Первый титул Свитолиной в США: лучшие моменты матча. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый титул Свитолиной в США: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Смотрим, как украинка побеждала в Чикаго

Первый титул Свитолиной в США: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина в финале турнира WTA 250 в Чикаго обыграла Ализе Корне (7:5, 6:4) и завоевала свой 16-й титул в карьере и первый на территории США.

Свитолина улучшила свою невероятную статистику в решающих матчах – на уровне WTA украинка выиграла 16 из 19 финалов.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Ализе Корне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...