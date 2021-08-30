Первый титул Свитолиной в США: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Элина Свитолина в финале турнира WTA 250 в Чикаго обыграла Ализе Корне (7:5, 6:4) и завоевала свой 16-й титул в карьере и первый на территории США.

Свитолина улучшила свою невероятную статистику в решающих матчах – на уровне WTA украинка выиграла 16 из 19 финалов.

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