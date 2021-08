Четыре украинки выступят на US Open. Анализ перспектив и шансов

Элина Свитолина (26 лет, №5 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2012 – 1-й раунд, 2013 – 2-й раунд, 2014 – 1-й раунд, 2015 – 3-й раунд, 2016 – 3-й раунд, 2017 – 4-й раунд, 2018 – 4-й раунд, 2019 – 1/2 финала.

Цель: дойти до второй недели турнира

Первая соперница: Ребекка Марино (Канада, № 175 рейтинга WTA)

Элина Свитолина во второй раз в карьере дошла до финала турнира WTA на неделе, предшествующей Открытому чемпионату США, но если пять лет назад украинка приехала в Нью-Йорк без титула после поражения от Агнешки Радваньской в финале Connecticut Open, то теперь в Чикаго подтвердила статус лидера посева, открыв счет трофеям в статусе новоиспеченной жены Гаэля Монфиса.

It's @ElinaSvitolina's kind of town! ????



Chicago's top seed claims her 16th WTA trophy, defeating Cornet for a first title since September!#ChiTennisFestival pic.twitter.com/bGYTgUi1sB