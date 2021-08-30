Четыре украинки выступят на US Open. Анализ перспектив и шансов

Элина Свитолина (26 лет, №5 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2012 – 1-й раунд, 2013 – 2-й раунд, 2014 – 1-й раунд, 2015 – 3-й раунд, 2016 – 3-й раунд, 2017 – 4-й раунд, 2018 – 4-й раунд, 2019 – 1/2 финала.

Цель: дойти до второй недели турнира

Первая соперница: Ребекка Марино (Канада, № 175 рейтинга WTA)

Элина Свитолина во второй раз в карьере дошла до финала турнира WTA на неделе, предшествующей Открытому чемпионату США, но если пять лет назад украинка приехала в Нью-Йорк без титула после поражения от Агнешки Радваньской в финале Connecticut Open, то теперь в Чикаго подтвердила статус лидера посева, открыв счет трофеям в статусе новоиспеченной жены Гаэля Монфиса.

It's @ElinaSvitolina's kind of town! ????



Chicago's top seed claims her 16th WTA trophy, defeating Cornet for a first title since September!#ChiTennisFestival pic.twitter.com/bGYTgUi1sB — wta (@WTA) August 28, 2021

При взгляде на турнирную сетку US Open Свитолина наверняка поймала флешбеки с недавнего изнурительного приключения на Олимпиаде, откуда украинка привезла историческую для страны бронзу. В третьем круге на Элину потенциально выходит ее обидчица по полуфиналу в Токио Маркета Вондроушова, а в 1/8 финала украинка может сыграть с Еленой Рыбакиной, с которой устроила невероятную драму в матче за третье место.

В одной четверти турнирной сетки со Свитолиной оказалась и Симона Халеп, однако экс-первая ракетка мира сейчас очень далека от оптимальной формы из-за длительного простоя, связанного с травмой икроножной мышцы, поэтому никто особо не удивится, если румынка на старте US Open проиграет чемпионке Монреаля Камиле Джорджи.

Но пока все мысли Свитолиной должны быть связаны с победительницей квалификации из Канады Ребеккой Марино – теннисисткой с очень интересным жизненным путем. Все дело в том, что у Марино сразу две карьеры в теннисе. На первом этапе своего пути в большом спорте она поднималась на 38-ю позицию в мировом рейтинге, однажды сыграла в финале турнира WTA и доходила до третьего круга на Ролан Гаррос. Позднее Марино столкнулась с депрессией и моральным истощением – канадка почти на 5 лет ушла из тенниса, посвятив себя учебе в университете Британской Колумбии, где параллельно активно занималась греблей. После возвращения на корт в 2017 году Марино выиграла 7 малопрестижных турниров ITF, а на US Open Ребекка во второй раз в сезоне прошла квалификацию и со Свитолиной проведет свой крупнейший матч за 10 лет.

???????? Monfils: 69% (29-13)

???????? Svitolina: 67% (16-8)



Will @gael_monfils or @elinasvitolina have a better #USOpen winning percentage after this fortnight? — ATP Tour (@atptour) August 30, 2021

Элина Свитолина пребывает в отличном расположении духа после свадьбы с Монфисом, медали на Олимпиаде и титула в Чикаго, но есть опасения, что украинка снова не найдет веских аргументов дерганному теннису Маркеты Вондроушовой, если теннисистки доберутся до очной встречи в третьем раунде. А это скорее произойдет, чем нет.

Прогноз: поражение в 3-м раунде

Даяна Ястремская (21 год, №51 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2018 – 1-й раунд, 2019 – 3-й раунд, 2020 – 2-й раунд

Цель: не остаться в Нью-Йорке без побед

Первая соперница: Анжелик Кербер (Германия, № 17 рейтинга WTA)

Даяна Ястремская в связи с громким допинговым скандалом почти на год выпала из большого тенниса, а возвращение одесситки в WTA-тур проходит очень сложно – вторая ракетка Украины выиграла лишь 3 матча из 8 и до сих пор ни разу не побеждала соперницу из топ-100.

Казалось, во время вынужденной паузы у Ястремской было достаточно времени, чтобы со стороны взглянуть на свой теннис и сделать какие-то выводы, но Даяна остается верна себе – она все так же бездумно пытается атаковать любой мяч и редко покидает корт без 40-50 невынужденных ошибок.

У Ястремской и так были крайне туманные перспективы на US Open, а тут еще и со жребием не повезло, ведь мало кому захочется иметь дело в первом раунде с экс-первой ракеткой мира и трехкратной чемпионкой Шлемов Анжелик Кербер. К тому же немка в последние месяцы находится на подъеме – теннисистка из Бремена выиграла 14 из 16 матчей, а оба поражения в полуфиналах на Уимблдоне и в Цинциннати ей нанесла Эшли Барти.

Ястремская в январе 2020 года выиграла единственный очный матч против Кербер в 1/8 финала в Аделаиде (6:3, 2:0, отказ Анжелик), однако текущая форма теннисисток говорит не в пользу украинки. Будем откровенны – победа Ястремской над Кербер станет большим сюрпризом.

Прогноз: вылет в 1-м раунде

Марта Костюк (19 лет, №55 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2020 – 3-й раунд

Цель: остаться в игре после первого раунда

Первая соперница: Мария Саккари (Греция, № 18 рейтинга WTA)

У Марты Костюк из-за старых проблем с плечом подготовка к US Open получилась скомканной – 19-летняя украинка пропустила крупные турниры в Монреале и в Цинциннати, а ее возвращение на корт произошло за неделю до поездки в Нью-Йорк на 250-тысячнике в Чикаго, где Костюк не дала четкого представления о своих перспективах на Открытом чемпионате США.

На WTA Chicago Women's Open Костюк без проблем дошла до 1/4 финала с победой над опытной Кайей Канепи, но затем неожиданно проиграла 88-й ракетке мира Варваре Грачевой (7:6, 3:6, 4:6), которую несколько месяцев назад разгромила на Ролан Гаррос. Показательно, что в решающем сете Марта отдала 4 из 5 геймов на своей подаче и не отыграла ни одного брейк-поинта.

Как и в случае с Ястремской, Костюк не повезло со жребием – в первом круге киевлянка сразу же столкнется с теннисисткой из топ-20 посева. Речь о полуфиналистке Ролан Гаррос Марии Саккари, которая хорошо запомнилась украинским болельщикам по недавней битве с Элиной Свитолиной на Олимпиаде в Токио.

Безусловно, Костюк способна остановить Саккари – у Марты на Шлемах были победы и над более статусными соперницами в лице Гарбинье Мугурусы и Кики Бертенс. Вопрос в том, хватило ли украинке трех проведенных матчей в Чикаго, чтобы войти в тонус. А еще и психологический фактор – Саккари очень любит демонстрировать оппонентке уверенность в себе, так что Костюк нужно заранее подготовиться к этому моральному прессингу со стороны гречанки.

Если Марта Костюк пройдет Марию Саккари, то в теории может получить реванш с Анастасией Севастовой за недавнее поражение на Уимблдоне. А дальше маячит встреча с 10-й сеяной Петрой Квитовой…

Прогноз: поражение в 1-м раунде.

Ангелина Калинина (24 года, №76 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2018 – 2-й раунд, 2020 – 1-й раунд

Цель: обновить личный рекорд на турнире

Первая соперница: Майяр Шериф (Египет, № 95 рейтинга WTA)

Ангелина Калинина благодаря серии титулов на турнирах ITF прочно закрепилась в топ-100 мирового рейтинга и теперь может не беспокоиться о месте в основе мэйджоров.

Теннисистка из Новой Каховки подготовку к US Open провела в Чикаго, вот только успешной ее назвать сложно. В городе ветров Калинина на двух турнирах не выиграла ни одного матча.

Калининой по силам отправить эти неудачи в прошлое (как и разгромное поражение от Юлии Путинцевой в первом в карьере финале на турнире WTA) и на старте US Open спокойно пройти египтянку Майяр Шериф, которую Ангелина с комфортным счетом (6:2, 6:3) в июле обыграла в финале 60-тысячника в Монпелье.

В случае успешного старта в Нью-Йорке украинка выйдет на Кербер или Ястремскую. Как тут не вспомнить, что на Ролан Гаррос в конце мая Калинина уже обыгрывала звездную немку (6:2, 6:4). Намечается реванш?

Прогноз: поражение во 2-м раунде.