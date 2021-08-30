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Калинина первой из украинок стартует на US Open. Текстовая трансляция матча
Верим в победу!
фото - flashscore.com.ua
Сегодня в США стартует четвёртый и последний теннисный турнир Большого шлема US Open. Одной из первых на корт выйдет украинская теннисистка Ангелина Калинина. UA-Футбол ведёт текстовый онлайн с поединка украинки.
Против Калининой сыграет египтянка Маяр Шериф, которая по мнению аналитиков считается андердогом противостояния. Встреча состоится на корте №8 и пройдёт первым запуском. Начало поединка в 18:00.
Напомним, что также сегодня на корт выйдут Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Их матчи начнутся не ранее 20:00. Наш сайт также проведёт текстовые трансляции этих игр, а следить за всеми новостями с US Open вы можете в разделе
Ангелина Калинина - Маяр Шериф текстовая трансляция
18:24 Калинина - Шериф 1:3
Ох, далеко не всё получается у украинки. Шериф стабильней и активней, но на этот раз перестрелять соперницу от задней линии у Ангелины получилось. Есть наш первый гейм на US Open 2021.
18:20 Калинина - Шериф 0:3
Снова только один розыгрыш взяла Калинина. Уже не настолько стабильна подача у Маяр, но это не останавливает украинку ошибаться самой.
18:15 Калинина - Шериф 0:2
Египтянка ввязалась в первый же гейм на подаче Калининой и вынудила наошибаться Ангелину. Маяр Шериф теперь ведёт с брейком.
18:11 Калинина - Шериф 0:1
Украинка взяла только один розыгрыш на подаче соперницы и позволяет Шериф выйти вперёд.
18:06 Шериф будет первой подавать.
17:53 Единственный раз соперницы встречались в июле этого года на грунте в Монпелье. Тогда победу одержала Калинина в двух сетах (6:2, 6:3) и справилась за один час и двадцать минут.
17:45 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию теннисного матча с участием украинки Ангелины Калининой на Открытом чемпионате США по теннису. 76-я ракетка мира из Новой Каховки сегодня встретится с египтянкой Маяр Шериф, у которой сейчас 96-й номер рейтинга WTA. Удачи нашей девушке и верим в победу!
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