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Ястремская играет с экс-первой ракеткой мира на старте US Open. Текстовая трансляция матча

Теннис
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Украинке как никогда нужна наша поддержка

Ястремская играет с экс-первой ракеткой мира на старте US Open. Текстовая трансляция матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская после годичного перерыва возвращается на турнир Большого шлема – в первом круге Открытого чемпионата США одесситка сыграет со звездной Анжелик Кербер, которая на пике карьеры трижды выигрывала мэйджоры и добиралась до статуса первой ракетки мира.

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Матч между Ястремской и Кербер пройдет вторым запуском на корте №17 после мужского поединка между Феликсом Оже-Альяссимом и Евгением Донским. Начало поединка – не ранее 21:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями матча Ястремская – Кербер на US Open вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Ястремская против Кербер в 1-м раунде US Open: текстовая трансляция матча

21:00. Добрый вечер! UА-Футбол приглашает вместе последить за матчем первого круга US Open между Даяной Ястремской и Анжелик Кербер. Теннисистки выйдут на корт ориентировочно через 40-50 минут, сразу по завершению матча между Феликсом Оже-Альяссимом и Евгением Донским. Там сейчас начался четвертый сет (7:6, 3:6, 7:6 в пользу канадца).

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В статье: Анжелик Кербер Даяна Ястремская US Open-2021
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