Ястремская играет с экс-первой ракеткой мира на старте US Open. Текстовая трансляция матча

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская после годичного перерыва возвращается на турнир Большого шлема – в первом круге Открытого чемпионата США одесситка сыграет со звездной Анжелик Кербер, которая на пике карьеры трижды выигрывала мэйджоры и добиралась до статуса первой ракетки мира.

Матч между Ястремской и Кербер пройдет вторым запуском на корте №17 после мужского поединка между Феликсом Оже-Альяссимом и Евгением Донским. Начало поединка – не ранее 21:00 по киевскому времени.

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Ястремская против Кербер в 1-м раунде US Open: текстовая трансляция матча

21:00. Добрый вечер! UА-Футбол приглашает вместе последить за матчем первого круга US Open между Даяной Ястремской и Анжелик Кербер. Теннисистки выйдут на корт ориентировочно через 40-50 минут, сразу по завершению матча между Феликсом Оже-Альяссимом и Евгением Донским. Там сейчас начался четвертый сет (7:6, 3:6, 7:6 в пользу канадца).