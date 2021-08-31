Свитолина в 6-й раз подряд пробилась во второй круг US Open

Элина Свитолина на старте Открытого чемпионата США без проблем обыграла 175-ю ракетку мира Ребекку Марино (6:2, 6:3). Матч продолжался 1 час и 4 минуты.

Свитолина реализовала 4 из 11 брейк-поинтов при одном неудачном гейме на своей подаче. Элина уступила сопернице из Канады по активности (14-25 по винерсам), однако совершила всего 6 невынужденных ошибок против 21-й у Марино.

Down the line with some ????@ElinaSvitolina is cruising in her #USOpen opener. pic.twitter.com/0r7seggTe5 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2021

Свитолина с момента Олимпиады в Токио выиграла 14 из 17 матчей, а ее текущая победная серия насчитывает шесть поединков.

За выход в 1/16 финала в Нью-Йорке Элина Свитолина сыграет с 231-й ракеткой мира из Испании Ребеккой Машаровой, которая в первом раунде за 3 часа и 44 минуты выбила Ану Богдан (6:7, 7:6, 7:6).

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