  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маррей: Я потерял уважение к Циципасу
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маррей: Я потерял уважение к Циципасу

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Скандал на главном матче дня на US Open

Маррей: Я потерял уважение к Циципасу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом раунде Открытого чемпионата США Стефанос Циципас в пяти сетах за 4 часа и 44 минуты обыграл Энди Маррея.

По ходу матча Циципас несколько раз уходил на длительные туалетные перерывы, чем вывел Маррея из себя. На послематчевой пресс-конференции двукратный олимпийский чемпион резко высказался о молодом оппоненте.

"Такое я терпеть не намерен. Я потерял уважение к Циципасу. С этим нужно делать. Об этом постоянно говорят, но ничего не меняется.

Это полный бред. С этим нужно бороться, это вредит спорту, мешает телевидению и фанатам.

Кажется, что я недоволен из-за поражения. Но я бы все то же самое сказал, если бы выиграл. Честно", - сказал Маррей.

Ранее на Мастерсе в Цинциннати Стефаноса Циципаса обвинили в том, что грек во время туалетного перерыва через телефон получал подсказки от своего отца.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Маррей Стефанос Циципас US Open-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...