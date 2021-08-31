Маррей: Я потерял уважение к Циципасу

В первом раунде Открытого чемпионата США Стефанос Циципас в пяти сетах за 4 часа и 44 минуты обыграл Энди Маррея.

По ходу матча Циципас несколько раз уходил на длительные туалетные перерывы, чем вывел Маррея из себя. На послематчевой пресс-конференции двукратный олимпийский чемпион резко высказался о молодом оппоненте.

"Такое я терпеть не намерен. Я потерял уважение к Циципасу. С этим нужно делать. Об этом постоянно говорят, но ничего не меняется.

Это полный бред. С этим нужно бороться, это вредит спорту, мешает телевидению и фанатам.

Кажется, что я недоволен из-за поражения. Но я бы все то же самое сказал, если бы выиграл. Честно", - сказал Маррей.

Ранее на Мастерсе в Цинциннати Стефаноса Циципаса обвинили в том, что грек во время туалетного перерыва через телефон получал подсказки от своего отца.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!