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Маррей: Я потерял уважение к Циципасу
Скандал на главном матче дня на US Open
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом раунде Открытого чемпионата США Стефанос Циципас в пяти сетах за 4 часа и 44 минуты обыграл Энди Маррея.
По ходу матча Циципас несколько раз уходил на длительные туалетные перерывы, чем вывел Маррея из себя. На послематчевой пресс-конференции двукратный олимпийский чемпион резко высказался о молодом оппоненте.
"Такое я терпеть не намерен. Я потерял уважение к Циципасу. С этим нужно делать. Об этом постоянно говорят, но ничего не меняется.
Это полный бред. С этим нужно бороться, это вредит спорту, мешает телевидению и фанатам.
Кажется, что я недоволен из-за поражения. Но я бы все то же самое сказал, если бы выиграл. Честно", - сказал Маррей.
Ранее на Мастерсе в Цинциннати Стефаноса Циципаса обвинили в том, что грек во время туалетного перерыва через телефон получал подсказки от своего отца.
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