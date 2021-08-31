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Сегодня Костюк проведет первый матч на US Open

Теннис
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Марта вступает в борьбу последней среди украинок

Сегодня Костюк проведет первый матч на US Open

фото - twitter.com

Новина українською

Третья ракетка Украины Марта Костюк в 1-м раунде Открытого чемпионата США сыграет с 17-й сеяной из Греции Марией Саккари.

Матч между Костюк и Саккари начнется в 18:00 по киевскому времени и пройдет на корте №10.

Костюк во второй раз в карьере сыграет в основе US Open. В прошлом году украинка дошла до третьего круга, проиграв в трех сетах будущей чемпионке турнира Наоми Осаке.

Полное расписание второго дня US Open

Накануне во второй раунд Открытого чемпионата США пробились Элина Свитолина и Ангелина Калинина, а Даяна Ястремская упустила победу над Анжелик Кербер.

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В статье: Марта Костюк Мария Саккари US Open-2021
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