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Сегодня Костюк проведет первый матч на US Open
Марта вступает в борьбу последней среди украинок
фото - twitter.com
Третья ракетка Украины Марта Костюк в 1-м раунде Открытого чемпионата США сыграет с 17-й сеяной из Греции Марией Саккари.
Матч между Костюк и Саккари начнется в 18:00 по киевскому времени и пройдет на корте №10.
Костюк во второй раз в карьере сыграет в основе US Open. В прошлом году украинка дошла до третьего круга, проиграв в трех сетах будущей чемпионке турнира Наоми Осаке.
Полное расписание второго дня US Open
Накануне во второй раунд Открытого чемпионата США пробились Элина Свитолина и Ангелина Калинина, а Даяна Ястремская упустила победу над Анжелик Кербер.
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