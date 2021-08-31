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Костюк играет с Саккари в 1-м раунде US Open. Текстовая трансляция матча

Теннис
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Костюк играет с Саккари в 1-м раунде US Open. Текстовая трансляция матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка страны Марта Костюк во вторник последней среди украинок проведет матч первого круга на US Open, а ее соперницей станет сильнейшая теннисистка Греции Мария Саккари, которая в Нью-Йорке посеяна под 17-м номером.

Матч между Костюк и Саккари пройдет первым запуском на корте №10 в 18:00 по киевскому времени.

Четыре украинки выступят на US Open. Анализ перспектив и шансов

Следить за главными событиями матча Костюк – Саккари на US Open вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Костюк против Саккари в 1-м раунде US Open: текстовая трансляция матча

18:19. Костюк – Саккари 2:1

На ровном месте Костюк позволила Саккари заработать двойной брейк-поинт – гречанка этот шанс не упустила и мгновенно вернула свою подачу.

18:15. Костюк – Саккари 2:0

Брейк от Костюк! Марта при счете 30:30 вытащила несколько тяжелых мячей и дождалась ошибки, а затем Саккари еще раз пробила в сетку.

18:11. Костюк – Саккари 1:0

Отличный старт от Костюк! Ни одного очка с первого мяча Марта не проиграла на своей подаче, а под конец гейма здорово отработала в обороне, спровоцировав Саккари на невынужденную ошибку.

18:08. Матч начался!

18:05. Костюк будет подавать первой. Еще несколько минут – и теннисистки вступят в бой!

17:45. Добрый день! Ориентировочно через 15 минут Марта Костюк стартует на US Open матчем с 17-й сеяной Марией Саккари. Оставайтесь с нами!

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В статье: Марта Костюк Мария Саккари US Open-2021
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