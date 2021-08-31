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Каролина Плишкова с победы стартовала на US Open-2021
Чешка обыграла хозяйку турнира
Четвёртая ракетка мира чешка Каролина Плишкова вышла во второй круг Открытого чемпионата США – 2021.
В стартовом для себя матче Плишкова (4) в двух сетах обыграла представительницу США Кэти Макнелли.
Открытый чемпионат США. WTA
Каролина Плишкова - Кэти Макнелли 6:3, 6:4
Поединок продлился 1 час 23 минуты. Плишкова 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Макнелли — 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В следующем раунде чешка сразится с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) — Аманда Анисимова (США).
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