Каролина Плишкова с победы стартовала на US Open-2021

Четвёртая ракетка мира чешка Каролина Плишкова вышла во второй круг Открытого чемпионата США – 2021.

В стартовом для себя матче Плишкова (4) в двух сетах обыграла представительницу США Кэти Макнелли.

Открытый чемпионат США. WTA

Каролина Плишкова - Кэти Макнелли 6:3, 6:4

Поединок продлился 1 час 23 минуты. Плишкова 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Макнелли — 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем раунде чешка сразится с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) — Аманда Анисимова (США).