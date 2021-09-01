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Джокович проиграл сет в 1-м раунде US Open
Такое бывает нечасто
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира Новак Джокович на старте Открытого чемпионата США неожиданно испытал проблемы в матче с №145 рейтинга АТР Хольгером Руне. Серб выиграл четырех сетах за 2 часа и 16 минут (6:1, 6:7, 6:2, 6:1), продлив свою победную серию на турнирах Большого шлема до 22 матчей.
Во втором сете Джокович отыгрался со счета 0:3 и повел с брейком, но Руне вернулся и сенсационно забрал тайбрейк. До конца матча фаворит сделал четыре брейка, а в геймах на своей подаче не допустил ни одного брейк-поинта.
Джокович в первом матче на US Open подал 17 эйсов, выиграл 85% очков с первой подачи, а также совершил 55 виннерсов при 30 невынужденных ошибках.
Следующим соперником Новака Джоковича в Нью-Йорке станет Таллон Грикспур.
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