Неудачный старт Костюк на US Open. ВИДЕО

Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата США в двух сетах проиграла 17-й сеяной из Греции Марии Саккари (4:6, 3:6).

Костюк в единственном матче в Нью-Йорке отдала пять геймов на своей подаче, а на приеме смогла реализовать только 2 из 10 брейк-поинтов.

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