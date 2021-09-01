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Неудачный старт Костюк на US Open. ВИДЕО

Теннис
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Украинка вылетела после первого же матча

Неудачный старт Костюк на US Open. ВИДЕО

Фото: twitter.com/WTA_insider

Новина українською

Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата США в двух сетах проиграла 17-й сеяной из Греции Марии Саккари (4:6, 3:6).

Костюк в единственном матче в Нью-Йорке отдала пять геймов на своей подаче, а на приеме смогла реализовать только 2 из 10 брейк-поинтов.

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В статье: Марта Костюк Мария Саккари US Open-2021
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