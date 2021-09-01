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Барти обыграла россиянку на старте US Open

Теннис
(1 голосов)

Первая ракетка мира в порядке

Барти обыграла россиянку на старте US Open

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Эшли Барти в первом раунде Открытого чемпионата США разобралась с бывшей второй ракеткой мира из России Верой Звонаревой (6:1, 7:6). Матч продолжался 1 час и 30 минут.

Во втором сете Звонарева отыгралась со счета 3:5, а на тайбрейке упустила сет-бол.

Барти после поражения на старте Олимпиады в шести матчах не отдала соперницам ни одного сета.

В первом матче в Нью-Йорке лидер рейтинга WTA подала 11 эйсов, выиграла 81% очков с первой подачи, а также организовала 31 виннерс.

Эшли Барти за выход в 1/16 финала поспорит с 78-й ракеткой мира Кларой Таусон.

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В статье: Эшли Барти US Open-2021
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