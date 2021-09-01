Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барти обыграла россиянку на старте US Open
Первая ракетка мира в порядке
фото - flashscore.com.ua
Эшли Барти в первом раунде Открытого чемпионата США разобралась с бывшей второй ракеткой мира из России Верой Звонаревой (6:1, 7:6). Матч продолжался 1 час и 30 минут.
Во втором сете Звонарева отыгралась со счета 3:5, а на тайбрейке упустила сет-бол.
Барти после поражения на старте Олимпиады в шести матчах не отдала соперницам ни одного сета.
В первом матче в Нью-Йорке лидер рейтинга WTA подала 11 эйсов, выиграла 81% очков с первой подачи, а также организовала 31 виннерс.
Эшли Барти за выход в 1/16 финала поспорит с 78-й ракеткой мира Кларой Таусон.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Казахстан - Украина. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 1 сентября 2021
- Динамо официально подтвердило аренду Жерсона Родригеса
- Пазл сложился. Сауль перешел в Челси, Гризманн в Атлетико, Люк де Йонг - в Барселону
- Костюк проиграла Саккари и покинула US Open. Как это было
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО