Спокойствие Свитолиной и упущенный шанс Ястремской. Как для украинок завершился 1-й раунд US Open?

Сюрпризов не произошло – стартовый барьер на Открытом чемпионате США среди украинок смогли взять только фаворитки своих матчей, а Марта Костюк и Даяна Ястремская выбыли из борьбы после поражений от соперниц из топ-20 посева.

Свитолина победила на классе, показав элитный уровень стабильности

Матч с квалифайером из подвала второй сотни мирового рейтинга – именно то, что было нужно Элине Свитолиной после активной недели в Чикаго, где украинка завоевала первый титул WTA с сентября 2020 года. Да, в городе ветров у Свитолиной был всего лишь один затяжной поединок, но все же украинка провела пять матчей за пять дней, поэтому в этом плане жребий на US Open в лице 175-й ракетки мира Ребекки Марино был для нее максимально лояльным.

Свитолина в каждом сете выдала серию из двух брейков подряд, чего вполне хватило для комфортной победы в двух сетах (6:3, 6:2). За 64 минуты на корте Элина допустила всего 6 невынужденных ошибок и продемонстрировала какую-то космическую эффективность на второй подаче, выиграв 11 из 13 розыгрышей (85%).

Активно выигранных мячей у Свитолиной традиционно было немного (14 против 25 у Марино), зато некоторым ее ударам позавидовал бы и Гаэль Монфис, который привычно наблюдал за матчем супруги рядом с коучем Эндрю Беттлсом.

