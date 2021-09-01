Спокойствие Свитолиной и упущенный шанс Ястремской. Как для украинок завершился 1-й раунд US Open?

Сюрпризов не произошло – стартовый барьер на Открытом чемпионате США среди украинок смогли взять только фаворитки своих матчей, а Марта Костюк и Даяна Ястремская выбыли из борьбы после поражений от соперниц из топ-20 посева.

Свитолина победила на классе, показав элитный уровень стабильности

Матч с квалифайером из подвала второй сотни мирового рейтинга – именно то, что было нужно Элине Свитолиной после активной недели в Чикаго, где украинка завоевала первый титул WTA с сентября 2020 года. Да, в городе ветров у Свитолиной был всего лишь один затяжной поединок, но все же украинка провела пять матчей за пять дней, поэтому в этом плане жребий на US Open в лице 175-й ракетки мира Ребекки Марино был для нее максимально лояльным.

Свитолина в каждом сете выдала серию из двух брейков подряд, чего вполне хватило для комфортной победы в двух сетах (6:3, 6:2). За 64 минуты на корте Элина допустила всего 6 невынужденных ошибок и продемонстрировала какую-то космическую эффективность на второй подаче, выиграв 11 из 13 розыгрышей (85%).

Активно выигранных мячей у Свитолиной традиционно было немного (14 против 25 у Марино), зато некоторым ее ударам позавидовал бы и Гаэль Монфис, который привычно наблюдал за матчем супруги рядом с коучем Эндрю Беттлсом.

Down the line with some ????@ElinaSvitolina is cruising in her #USOpen opener. pic.twitter.com/0r7seggTe5 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2021

Дальше по курсу у Элины Свитолиной еще одна теннисистка из квалификации Ребекка Машарова, которая в юности подавала большие надежды и брала юниорский Ролан Гаррос (а еще проигрывала Марте Костюк в финале Australian Open), но к 22 годам так и не добралась хотя бы до топ-200 рейтинга WTA. Машарова в первом раунде провела сумасшедший 4-часовой матч с Аной Богдан (6:7, 7:6, 7:6), а в квалификации отыграла 8 из 9 возможных сетов. В общем, уроженка Базеля в последние дни неслабо «наелась» теннисом.

Ждем от Элины Свитолиной спокойной победы в двух партиях – силы украинке понадобятся в третьем раунде, где на нее потенциально выходит Маркета Вондроушова.

Ястремская отдала Кербер выигранный матч

Для Даяны Ястремской матч первого круга US Open против Анжелик Кербер стал первым по-настоящему громким вызовом после вынужденного перерыва в карьере, связанного с допинговым скандалом. К сожалению, мы увидели прежнюю одесситку – с запредельным процентом брака, перечеркивающим её фирменные мощнейшие виннерсы с задней линии, с низкой эффективностью на своей подаче, с психологической неустойчивостью и неготовностью адаптироваться под соперницу.

На старте матча Ястремская словно играла сама с собой – украинка перебила Кербер по виннерсам со счетом 13:0 и закрыла сет серией из четырех выигранных геймов кряду. Дальше произошло что-то удивительное – у Даяны абсолютно пропал прием. Кербер, не обладая угрожающей подачей, умудрилась во второй партии выиграть 93% очков с первого мяча. Не удивительно, что при такой игре именно у Ястремской не выдержали нервы – в 10-м гейме Даяна выключилась из игры и подарила Кербер решающий брейк.

Третий сет соответствовал тем качелям, которые происходили на 17-м корте. При счете 0:2 Ястремская стала заканчивать виннерсом чуть ли не каждый второй розыгрыш и выиграла четыре гейма подряд. Затем при счете 5:3 Даяна была близка к двойному матч-болу на приеме, но отпустила Кербер после обидной ошибки у сетки.

Наконец, приближаемся к кульминации. В 10-м гейме Ястремская выходит подавать на матч и сразу же легко берет первое очко. Дальше отличная первая подача и выход на хавкорт с идеальными условиями для атакующего удара с бекхенда, но Даяна срывает этот мяч…и перестает играть. Даже удивительно, как украинка дотянула до тайбрейка, но принципиального значения это уже не имело. Кербер на опыте без проблем выиграла 13-й гейм и забрала победу в матче, в котором по-хорошему наиграла на вылет с турнира.

Только в одном решающем сете Ястремская совершила 30 невынужденных ошибок. 30! И какая разница, что Даяна ровно в 7 раз превзошла Кербер по активно выигранным мячам, если в конце концов в ключевой момент мы не увидели от неё ни одного виннерса.

У Даяны Ястремской колоссальный атакующий потенциал, но рядом с ней нет специалиста, который помог бы укротить эту невероятную силу и повернуть ее в благоприятное русло. И пока украинка не найдет такого человека, подобные поражения на чистой психологии будут для нее обыденным делом.

Калинина перевернула матч с египтянкой и повторила личный рекорд на Шлемах

Ангелина Калинина в последние месяцы после победы над Анжелик Кербер на Ролан Гаррос, первого в карьере финала WTA в Будапеште и дебюта в топ-100 стремительно изменила свой статус – теперь она четвертая ракетка Украины и одна из четырех представительниц страны в топ-80. Соответственно, от Калининой теперь совсем другие ожидания. И пока Ангелина их оправдывает. Хотя матч первого круга против 96-й ракетки мира Маяр Шериф легким назвать сложно (4:6, 6:1, 6:1).

Собственно, легким для Калининой он стал после первого сета, который теннисистка из Новой Каховки отдала с тремя упущенными геймами на своей подаче. Стоило Ангелине оказаться на грани от вылета с US Open, как она заиграла на совсем другом уровне, что незамедлительно отразилось на сценарии матча.

В двух заключительных партиях Калинина допустила лишь 5 невынужденных ошибок при 17 виннерсах. Впечатляет и эффективность на подаче – 91% выигранных очков с первого мяча во втором сете и 80% в третьем.

Теперь Ангелине Калининой предстоит доказать, что её победа над Кербер в мае в Париже не была случайностью. Это будет совсем другая история, ведь не секрет, что немка гораздо опасней на харде, где выиграла два из трех своих мэйджоров.

Костюк сыграла в пассивный теннис и по делу вылетела от Саккари

В анонсе US Open мы опасались, что Марта Костюк не успела набрать форму после травмы плеча. Похоже, в матче с Марией Саккари 19-летняя украинка действительно не была готова на все 100%. Она сыграла слишком робко и закономерно проиграла в двух сетах (6:4, 6:3).

Костюк не заслужила победу над Саккари, но имела предостаточно шансов, чтобы закрыть гречанку в двух сетах. На старте матча Марта упустила преимущество в брейк, а в концовке первой партии при счете 4:3 упустила скрытый сет-бол. Во втором сете уже Костюк отыгралась с 0:2 и должна была уходить в отрыв в шестом гейме, но в ключевой момент допустила две невынужденных ошибки на приеме. Что было дальше, догадаться несложно – правильно, Саккари мгновенно сделала брейк и больше инициативу из своих рук не выпустила.

Марта Костюк в своем единственном матче на кортах Открытого чемпионата США сделала лишь 11 виннерсов и показала неготовность сражаться на ключевых мячах, отыграв лишь 17% брейк-поинтов (1 из 6) против 80% у Марии Саккари (8 из 10). Кажется, это тот случай, когда выиграла та теннисистка, которая этого банально больше хотела.