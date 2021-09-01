Сегодня Свитолина и Калинина проведут матчи 2-го раунда US Open

Элина Свитолина во втором раунде Открытого чемпионата США снова сыграет на корте №17. Первым запуском в 18:00 по киевскому времени украинка встретится с квалифайером из Испании Ребеккой Машаровой.

Матч Ангелины Калининой против трехкратной победительницы турниров Большого шлема и экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер закроет программу дня на корте имени Луи Армстронга. Начало поединка – не ранее 04:00 по Киеву.

Также в среду первые матчи в парной сетке проведут Марта Костюк, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

Полное расписание дня на US Open

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