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Сегодня Свитолина и Калинина проведут матчи 2-го раунда US Open

Теннис
(1 голосов)

Ждем новых побед

Сегодня Свитолина и Калинина проведут матчи 2-го раунда US Open

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина во втором раунде Открытого чемпионата США снова сыграет на корте №17. Первым запуском в 18:00 по киевскому времени украинка встретится с квалифайером из Испании Ребеккой Машаровой.

Матч Ангелины Калининой против трехкратной победительницы турниров Большого шлема и экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер закроет программу дня на корте имени Луи Армстронга. Начало поединка – не ранее 04:00 по Киеву.

Также в среду первые матчи в парной сетке проведут Марта Костюк, Даяна Ястремская и Людмила Киченок.

Полное расписание дня на US Open

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В статье: Элина Свитолина Ангелина Калинина US Open-2021
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Комментарии (1)
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01.09.2021 в 13:00
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