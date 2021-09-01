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На US Open 15 теннисистов из посева не прошли первый раунд

Теннис
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В топ-8 без потерь

На US Open 15 теннисистов из посева не прошли первый раунд

Новина українською

Накануне на Открытом чемпионате США завершились матчи первого круга.

У мужчин во второй раунд в Нью-Йорке не смогли выйти 12 игроков из посева – Пабло Каррено-Буста (№9), Алекс де Минаур (14), Джон Иснер (19), Лоренцо Сонего (20), Уго Умбер (23), Карен Хачанов (25), Кэмерон Норри (26), Давид Гоффен (27), Фабио Фоньини (28), Алехандро Давидович-Фокина (29), Марин Чилич (30) и Филип Крайинович (32).

У женщин среди сеяных ракетки зачехлили Каролина Мухова (№22), Вероника Кудерметова (29) и Юлия Путинцева (31).

Напомним, среди украинок во второй раунд Открытого чемпионата США пробились Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

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В статье: US Open-2021
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