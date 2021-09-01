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Шедевры от Монфиса и Надаля – в топ-20 ударов августа в АТР-туре. ВИДЕО
Красота от лучших теннисистов мира
Eurosport.fr
YouTube-канал Tennis TV опубликовал топ-20 ударов месяца на турнирах АТР.
В этом видео особо выделяются виннерсы от Рафаэля Надаля и Гаэля Монфиса.
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