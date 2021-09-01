Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наоми Осака пробилась в третий круг US Open
Теннисистка прошла дальше на отказе соперницы
Третья ракетка мира японка Наоми Осака вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2021 на отказе соперницы. Представительница Сербии Ольга Данилович снялась с турнира по медицинским показаниям. Вместо Осаки и Данилович на центральном корте сыграют румынка Симона Халеп и Кристина Кучова из Словакии.
За выход в 1/8 финала US Open — 2021 Осака сразится с победительницей встречи Кайя Канепи (Эстония) — Лейла Фернандес (Канада).
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн.
Популярное сейчас
- Яремчук забил на 92-й секунде матча с Казахстаном - ВИДЕО
- Для трансфера Супряги в Специю не хватило 15 минут
- Без Зубкова и Степаненко. Петраков определился с заявкой на матч с Казахстаном
- Костюк проиграла Саккари и покинула US Open. Как это было
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО