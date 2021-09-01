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Наоми Осака пробилась в третий круг US Open

Теннис
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Теннисистка прошла дальше на отказе соперницы

Наоми Осака пробилась в третий круг US Open

Новина українською

Третья ракетка мира японка Наоми Осака вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2021 на отказе соперницы. Представительница Сербии Ольга Данилович снялась с турнира по медицинским показаниям. Вместо Осаки и Данилович на центральном корте сыграют румынка Симона Халеп и Кристина Кучова из Словакии.

За выход в 1/8 финала US Open — 2021 Осака сразится с победительницей встречи Кайя Канепи (Эстония) — Лейла Фернандес (Канада).

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн.

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В статье: Наоми Осака
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