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Свитолина пробилась в 1/16 финала US Open

Теннис
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Украинка провела отличный матч

Свитолина пробилась в 1/16 финала US Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2021.

Во втором круге Свитолина (5) в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову.

Элина Свитолина - Ребека Масарова 6:2, 7:5

Поединок теннисисток продлился 1 час 17 минут. Свитолина 3 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Масаровой — 5 эйсов и 1 двойная ошибка.

В следующем раунде Свитолиной предстоит сразиться с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия).

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В статье: Элина Свитолина
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