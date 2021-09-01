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Свитолина пробилась в 1/16 финала US Open
Украинка провела отличный матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2021.
Во втором круге Свитолина (5) в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову.
Элина Свитолина - Ребека Масарова 6:2, 7:5
Поединок теннисисток продлился 1 час 17 минут. Свитолина 3 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Масаровой — 5 эйсов и 1 двойная ошибка.
В следующем раунде Свитолиной предстоит сразиться с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия).
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