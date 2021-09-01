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Азаренко вышла в третий круг US Open
Она одолела представительницу Италии
19-я ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2021.
В матче второго круга финалистка US Open – 2019 Азаренко (18) в двух сетах обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини.
US Open. WTA
Виктория Азаренко - Ясмина Паолини 6:3, 7:6 (7:1)
Встреча продлилась 1 час 46 минут. Азаренко 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету итальянки — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В следующем раунде Азаренко сразится с девятой сеяной Гарбиньей Мугурусой из Испании.
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