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Азаренко вышла в третий круг US Open

Теннис
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Она одолела представительницу Италии

Азаренко вышла в третий круг US Open

Новина українською

19-я ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата США – 2021.

В матче второго круга финалистка US Open – 2019 Азаренко (18) в двух сетах обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини.

US Open. WTA

Виктория Азаренко - Ясмина Паолини 6:3, 7:6 (7:1)

Встреча продлилась 1 час 46 минут. Азаренко 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету итальянки — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем раунде Азаренко сразится с девятой сеяной Гарбиньей Мугурусой из Испании.

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В статье: Виктория Азаренко
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