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Циципас не без проблем вышел в 3-й раунд US Open

Теннис
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Циципас не без проблем вышел в 3-й раунд US Open

фото - flashscore.com.ua

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Третья ракетка мира Стефанос Циципас во втором раунде Открытого чемпионата США за 2 часа и 45 минут обыграл Адриана Маннарино (6:3, 6:4, 6:7, 6:0).

Циципас реализовал 5 из 7 брейк-поинтов и не проиграл ни одного гейма на своей подаче. На счету грека 27 эйсов и 53 виннерса при 32 невынужденных ошибках.

Победа над Маннарино стала для Циципаса 50-й в сезоне. Он единственный теннисист, кто достиг этой отметки.

За выход в 1/8 финала US Open Стефанос Циципас сыграет с 55-й ракеткой мира Карлосом Алькарасом Гарфия.

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В статье: Стефанос Циципас Адриан Маннарино US Open-2021
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