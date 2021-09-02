Циципас не без проблем вышел в 3-й раунд US Open

Третья ракетка мира Стефанос Циципас во втором раунде Открытого чемпионата США за 2 часа и 45 минут обыграл Адриана Маннарино (6:3, 6:4, 6:7, 6:0).

Циципас реализовал 5 из 7 брейк-поинтов и не проиграл ни одного гейма на своей подаче. На счету грека 27 эйсов и 53 виннерса при 32 невынужденных ошибках.

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Stefanos Tsitsipas battles past Mannarino in four tough sets. pic.twitter.com/8g1RCSrevT — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2021

Победа над Маннарино стала для Циципаса 50-й в сезоне. Он единственный теннисист, кто достиг этой отметки.

За выход в 1/8 финала US Open Стефанос Циципас сыграет с 55-й ракеткой мира Карлосом Алькарасом Гарфия.

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