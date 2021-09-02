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Магия на US Open: Медведев выиграл мяч невероятным цирковым ударом. ВИДЕО
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фото - flashscore.com.ua
Вторая ракетка мира Даниил Медведев во втором круге US Open легко разгромил Доминика Кепфера (6:4, 6:1, 6:2).
В концовке второго сета Медведев после неудачного укороченного сделал вид, что выключился из борьбы, а затем резко перекрыл траекторию удара немца и на инстинктах выполнил сумасшедшую свечу. Оба теннисиста после завершения розыгрыша рассмеялись.
Дальше Даниил Медведев сыграет с испанцем Пабло Андухаром.
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