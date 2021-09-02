Свитолина: Думала о том, что нужно закончить матч в двух сетах

Элина Свитолина прокомментировала победу над Ребеккой Машаровой во втором раунде US Open (6:2, 7:5).

"Я была рада играть, потому что обещали целый день дождь, и я очень хотела сыграть, чтобы завтра был день отдыха. Я думала только об этом, что нужно быть сконцентрированной и закончить матч в двух сетах и не растягивать его.

Матч 3-го раунда против Касаткиной? Конечно, легче играть с соперницей, когда ты знаешь, как она играет. У нас было много матчей, и мы много тренировались вместе, так что знаем стиль игры друг друга. Буду восстанавливаться. Для меня всегда восстановление в приоритете и уже завтра будем готовиться к матчу", - сказала Свитолина.

Элина Свитолина в шестой раз подряд сыграет в третьем круге US Open. В 2019-м украинка в Нью-Йорке дошла до полуфинала и повторила личный рекорд на турнирах Большого шлема.

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