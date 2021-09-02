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Соболева уступила во втором матче 25-тысячника в Испании
Теннисистка завершила борьбу и в парном разряде
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№679 WTA) завершила борьбу на грунтовом 25-тысячнике в Испании.
В матче второго круга украинка уступила Лейре Ромеро-Гормас из Испании (№618 WTA)
Марбелья. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Лейре Ромеро-Гормас (Испания) – 6:1, 5:7, 4:6
В первом круге Анастасия обыграла Маллори Ноэль из Франции (№498 WTA).
Отметим, что украинка завершила борьбу и в парном разряде, проиграв в 1/4 финала.
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