Джокович разбил голландца во втором раунде US Open

Новак Джокович во втором круге US Open за 1 час и 40 минут разобрался с №140 рейтинга АТР Таллоном Грикспуром (6:2, 6:3, 6:2).

Серб организовал шесть брейков при одном неудачном гейме на своей подаче. Также в активе Джоковича 13 эйсов, 33 виннерса и 80% результативности на первой мяче.

Джоковичу осталось выиграть пять матчей, чтобы стать первым обладателем календарного Большого шлема со времен Рода Лэйвера.

Следующим соперником Новака Джоковича в Нью-Йорке станет финалист US Open 2014 году Кеи Нисикори.

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