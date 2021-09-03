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Калинина проигрывает Кербер и прощается с US Open. ВИДЕО
Матч получился односторонним
Четвертая ракетка Украины Ангелина Калинина во втором раунде Открытого чемпионата США в двух сетах проиграла звездной немке Анжелик Кербер (3:6, 2:6).
Калинина проиграла пять геймов на своей подаче, а на приеме смогла сделать только два брейка.
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