Калинина проигрывает Кербер и прощается с US Open. ВИДЕО

Четвертая ракетка Украины Ангелина Калинина во втором раунде Открытого чемпионата США в двух сетах проиграла звездной немке Анжелик Кербер (3:6, 2:6).

Калинина проиграла пять геймов на своей подаче, а на приеме смогла сделать только два брейка.

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